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В Еврокомиссии назвали ЕС "основным спонсором гражданского общества" в России

10:01
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Брюссель призвал оказывать поддержку "правозащитникам" и "независимым" СМИ

Евросоюз является "основным спонсором" российского гражданского общества. Такое заявление в пятницу, 2 сентября, сделала заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова.

Как утверждает чиновница, российские власти усилили меры "жесткого подавления в отношении гражданского общества, защитников прав человека и независимых СМИ" в стране.

В связи с этим якобы возросло число организаций и отдельных лиц, которые вынуждены переехать, поэтому увеличивается необходимость поддерживать этих граждан как внутри России, так и за ее пределами, цитирует утверждения Юровой RT.

Ранее власти ФРГ предложили план выстраивания новых отношений между Россией и Евросоюзом, состоящий из четырех пунктов: укрепление собственной обороны, поддержка противников России, поддержка Украины и работа с глобальными партнерами в сфере защиты международного права.

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