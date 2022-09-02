ВСУ минувшей ночью нанесли удары по Мелитополю и Донецку

Били натовским калибром

Этой ночью украинские националисты нанесли массированный ракетный удар по Мелитополю. Сработала система нашей противовоздушной обороны. По городу были выпущены по меньшей мере пять снарядов.

Сегодня ВСУ продолжили обстрелы Горловки, Пантелеймоновки, Донецка. Бьют натовским калибром по домам, школам и больницам. Всего за сутки в ДНР жертвами радикалов стали три мирных жителя, еще 8 ранены.

Накануне под прицелом боевиков оказались сотрудники МЧС Донецкой народной республики. В селе Рубцы они проводили восстановительные работы. В ходе атаки националистов 13 человек погибли, девять ранены. Власти ДНР уже назвали действия украинских военных поступком террористов.

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