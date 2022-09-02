ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ минувшей ночью нанесли удары по Мелитополю и Донецку

08:52
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Били натовским калибром

Этой ночью украинские националисты нанесли массированный ракетный удар по Мелитополю. Сработала система нашей противовоздушной обороны. По городу были выпущены по меньшей мере пять снарядов. 

Сегодня ВСУ продолжили обстрелы Горловки, Пантелеймоновки, Донецка. Бьют натовским калибром по домам, школам и больницам. Всего за сутки в ДНР жертвами радикалов стали три мирных жителя, еще 8 ранены.

Накануне под прицелом боевиков оказались сотрудники МЧС Донецкой народной республики. В селе Рубцы они проводили восстановительные работы. В ходе атаки националистов 13 человек погибли, девять ранены. Власти ДНР уже назвали действия украинских военных поступком террористов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.