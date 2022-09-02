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Противник бросает позиции: Минобороны показало работу вертолетов Ка-52

08:49
  • пятница
  • 02 сентября 2022

"Аллигаторы" маневрируют на предельно малой высоте

Минобороны показало кадры боевой работы разведывательно-ударных вертолетов Ка-52.

Экипажи армейской авиации эффективно уничтожают бронетехнику и другие военные объекты противника, оказывают поддержку с воздуха нашим подразделениям, сопровождают колонны, доставляют десант. "Аллигаторы" маневрируют на предельно малой высоте. Техника не подводит, аппарат, как говорят летчики, очень надежный. Вооружение впечатляет - автоматическая пушка, ракеты, авиабомбы. Так что порой нашему вертолету достаточно просто появиться в небе, чтобы обратить радикалов в бегство.

"Последний сейчас боевой вылет - уничтожили опорный пункт, который делали они за ночь. Ну, они думали, что мы не увидим, а мы увидели его и уничтожили. Когда мы выходим на боевой путь, противник слышит грохот наших лопастей, наше рычание и просто покидает позиции - боится он "Аллигатора", - говорит командир экипажа вертолета Ка-52.

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