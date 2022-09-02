ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

08:54
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Они проявляют мужество и отвагу

Младший сержант Виктор Кузьминцев под шквальным огнем противника сумел обнаружить позиции вражеского пулеметного расчета и уничтожить их. Несмотря на полученное ранение, Виктор  ликвидировал 6 радикалов. Потерь в группе наших десантников удалось избежать.

Младший сержант Константин Макаров в окрестностях населенного пункта заметил украинских диверсантов, которые готовили нападение на наши войска и вступил с ними в бой. Неприятель был полностью уничтожен, очередная провокация ВСУ сорвана.

Рядовой Александр Подыгалов предотвратил вражеское нападение на нашу колонну. Российские десантники дали бой обнаруженным в засаде радикалам, 16 из них ликвидированы, остальные бежали.  Александр, сам получив ранение, сумел оказать помощь пострадавшему товарищу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Работа РСЗО "Град" ВС России
Работа РСЗО "Град" ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.