Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

Они проявляют мужество и отвагу

Младший сержант Виктор Кузьминцев под шквальным огнем противника сумел обнаружить позиции вражеского пулеметного расчета и уничтожить их. Несмотря на полученное ранение, Виктор ликвидировал 6 радикалов. Потерь в группе наших десантников удалось избежать.

Младший сержант Константин Макаров в окрестностях населенного пункта заметил украинских диверсантов, которые готовили нападение на наши войска и вступил с ними в бой. Неприятель был полностью уничтожен, очередная провокация ВСУ сорвана.

Рядовой Александр Подыгалов предотвратил вражеское нападение на нашу колонну. Российские десантники дали бой обнаруженным в засаде радикалам, 16 из них ликвидированы, остальные бежали. Александр, сам получив ранение, сумел оказать помощь пострадавшему товарищу.

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