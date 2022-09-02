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В Приморье впервые сняли на видео тигрицу с пятью котятами

08:59
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Обычно у тигров всего три детеныша

Настоящая сенсация из национального парка "Земля Леопарда" в Приморском крае - в объектив фотоловушки попало семейство из 6 амурских тигров: самка и пять её котят.

Это первый  случай в России, когда  в дикой природе  хищнице удалось вырастить столь многочисленное потомство. Обычно у тигров - три детеныша, очень редко - четыре. Эти малыши выглядят здоровыми, на вид им около 4-5 месяцев.

В парке "Земля леопарда" в настоящее время обитает около 40 этих редких животных, всего же на территории нашей страны их уже более шестисот.

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