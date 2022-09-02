Байден назвал Трампа и его сторонников воплощением экстремизма

Они - угроза США, считает президент

Президент США Джо Байден, выступая в Филадельфии, подверг резкой критике республиканцев, поддерживающих прежнего главу Белого дома.

Американский лидер заявил, что Дональд Трамп и его сторонники представляют угрозу для страны. Байден намерен защищать демократию всеми силами и просит каждого гражданина присоединится к нему. Резкие выпады нынешнего президента связаны с будущими выборами в Конгресс. Уже в ноябре стремительно теряющие рейтинг демократы рискуют лишиться большинства в обеих палатах.

"Слишком много происходящего сегодня в нашей стране - ненормально. Дональд Трамп и республиканцы с лозунгом "Сделаем Америку снова великой" являются воплощением экстремизма, которые угрожают основам нашей республики", - заявил Байден.

Тем временем, американский суд вынес самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия. 10 лет проведет за решеткой бывший полицейский Томас Уэбстер. Он напал на сотрудника силовых структур и пытался снять с него противогаз. В ходе беспорядков, которые устроили сторонники Трампа, недовольные результатами президентских выборов, были задержаны сотни человек. Сейчас 250 фигурантам уголовного дела уже предъявлены обвинения.

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