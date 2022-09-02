Ограничение полетов на юг России продлили до 10 сентября

Речь идет о 11 аэропортах

Режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 10 сентября. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля из-за специальной военной операции по защите Донбасса.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании смогут выполнять "спрямленные" маршруты в Сочи и Турцию. Время в пути сократится на 20-30 минут.

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