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Берлин и Будапешт распечатали запасы газа из-за остановки "Северного потока"

10:26
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Газопровод находится на ремонте

Ряд европейских государств начал использовать топливо из газохранилищ в связи с приостановкой трубопровода "Северный поток" на техническое обслуживание.
Евросоюз заполнил газохранилища на 80%

Венгрия перешла к нетто-отбору газа из ПХГ. Также заметно нарастила отбор Германия, при этом в целом по стране удается поддерживать нетто-прирост закачки. Наиболее заметные отборы газа показывают компании VNG, OMV, MET, EWE.

Спотовые цены на газ в Европе при этом скорректировались до 2316 долларов за тысячу кубометров, сообщает "Интерфакс".

"Северный поток" из-за технического обслуживания остановлен на трое суток, с 31 августа до 3 сентября. Работу трубопровода до этого обеспечивала всего одна турбина, что привело к сокращению прокачки газа.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости позаботиться о достаточном количестве энергоносителей. По поводу того, справится ли ФРГ зимой, если Россия совсем прекратит поставки газа, глава германского правительства не смог однозначно ответить.

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