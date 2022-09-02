Берлин и Будапешт распечатали запасы газа из-за остановки "Северного потока"

Газопровод находится на ремонте

Ряд европейских государств начал использовать топливо из газохранилищ в связи с приостановкой трубопровода "Северный поток" на техническое обслуживание.

Венгрия перешла к нетто-отбору газа из ПХГ. Также заметно нарастила отбор Германия, при этом в целом по стране удается поддерживать нетто-прирост закачки. Наиболее заметные отборы газа показывают компании VNG, OMV, MET, EWE.

Спотовые цены на газ в Европе при этом скорректировались до 2316 долларов за тысячу кубометров, сообщает "Интерфакс".

"Северный поток" из-за технического обслуживания остановлен на трое суток, с 31 августа до 3 сентября. Работу трубопровода до этого обеспечивала всего одна турбина, что привело к сокращению прокачки газа.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости позаботиться о достаточном количестве энергоносителей. По поводу того, справится ли ФРГ зимой, если Россия совсем прекратит поставки газа, глава германского правительства не смог однозначно ответить.

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