Премьер Украины призвал ЕС устроить россиянам "холодный душ"

Шмыгаль не смог разделить россиян на "хороших" и "плохих"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Евросоюз (ЕС) ввести запрет на выдачу виз российским студентам и туристам.

Об этом он заявил в преддверии своего визита в Германию, передает ТАСС. По мнению главы украинского кабмина, россиян "невозможно разделить на хороших и плохих", а многие из них "ведут красивую жизнь на Западе, проводят отпуска.

"Невозможно разделить россиян на хороших и плохих. Необходимо устроить холодный душ российскому обществу - в форме запрета на выдачу виз туристам и студентам", - сообщил он.

Ранее страны ЕС не поддержали запрет на выдачу шенгена россиянам, однако договорились полностью заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией. Мера уменьшит число выданных виз и усложнит этот процесс.

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