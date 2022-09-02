В США сочли участие других стран в учениях в России провалом Запада

Это говорит о неудачных попытках изолировать Россию

Решение Китая и Индии принять участие в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" в России препятствует усилиям Запада по изоляции России. Такое мнение в пятницу, 2 сентября, высказали авторы портала Axios.

Журналисты отметили, что две мировые державы подрывают усилия Запада по изоляции России и опустошению российского бюджета, наращивая закупки российской нефти и участвуя в крупных военных учениях.

Китай сблизился с Москвой на фоне ее противостояния с Вашингтоном, а один из самых ценных партнеров США, Индия, заняла нейтральную позицию в отношении" конфликта на Украине, пишет портал.

По оценке аналитика Танви Мадан, администрация американского президента Джо Байдена признает, что тесные отношения Индии и России "в одночасье не исчезнут".

В итоге действия Индии и Китая помогли "компенсировать потерю Россией доли рынка в Европе".

В учениях "Восток-2022" в России задействованы свыше 50 тысяч военнослужащих и более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники. Участвуют представители 14 государств. Отрабатывать оборонительные и наступательные действия команды будут на 9 основных полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях Охотского и Японского морей.

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