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Торговый центр "Бумеранг" загорелся в Курске

10:50
  • пятница
  • 02 сентября 2022

На место ЧП выехали пожарные, полиция, скорая

В Курске загорелся торговый центр "Бумеранг", расположенный на проспекте Хрущева.

Очаг пожара находится на втором этаже, площадь всего здания составляет 8,5 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

"Поступила информация о задымлении, проводятся разведка и поиск источника пожара. Начата эвакуация автомобилей, проведена эвакуация посетителей", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Курской области.

Из торгового центра эвакуировали посетителей. На месте работают расчеты четырех пожарных частей, сотрудники полиции и скорой помощи, работники электросетей и газовой службы.

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