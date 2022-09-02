Последние данные о ходе спецоперации на сегодня, 2 сентября

ВСУ вновь обстреливают Донецк

ВСУ с утра обстреливают Донецк и Горловку. В ДНР за сутки погибли 4 мирных жителя, ещё 8 получили ранения, среди них двое детей. В результате удара по Новой Каховке разрушен элеватор, большое количество зерна уничтожено. Накануне атаковали и Энергодар, когда там находилась миссия МАГАТЭ. Союзные войска прицельно бьют по позициям националистов.

Такими осколками снаряда прошит грузовик в Червоногвардейском районе Макеевки. На машине перевозили продукты. По инерции она проехала от воронки метров 15. Кроме водителя, в кабине находились еще два человека.

Похоже, так ВСУ представляют себе военные объекты противника. В той же Макеевке накануне украинские боевики обстреляли двор жилого дома, попали по детской площадке. Ранены два мальчика. Их забрала скорая.

Первые кадры с места страшной трагедии в селе Рубцы. Здесь в четверг ВСУ артиллерийским огнем уничтожили здание, в котором находились сотрудники донецкого МЧС. Удар был такой силы, что строение рассыпалось по кирпичам, почти не оставив шансов спасателям. 13 человек погибли, 9 госпитализированы, 5 – в тяжелом состоянии.

На предельно малой высотке на охоту выходят российские "Аллигаторы", их цели тщательно разведаны. На этот раз в лесопосадке замаскирован опорный пункт ВСУ.

"Противник маневрирует так, что цели у него всегда интересные. Вот последний сейчас боевой вылет: уничтожили опорный пункт, который сделали они за ночь. Ну, они думали, что мы его не увидим, а его увидели и уничтожили", - говорит командир экипажа Александр.

Кроме уничтожения складов неприятеля с оружием и горюче-смазочными материалами, экипажи Ка-52 сопровождают воинские колонны, доставляют десант и военные грузы. Летчики рассказывают, что националисты теперь узнают их приближение по характерному шуму лопастей и предпочитают заранее оставить позиции.

"Противодействие противник не успел оказать. Противник сейчас отходит вглубь своей территории, оставляет свои позиции. Освобождение идет. Победа будет за нами", - говорит штурман-оператор Денис.

Российская разведка выявила расположение дальнобойной артиллерии противника – гаубичной батареи М-777 британского производства. Координаты передают расчетам РСЗО "Ураган". Из укрытия машины выдвигаются на огневые рубежи. И производят 8 пусков фугасными 220-миллиметровыми снарядами. После залпа экипажи сразу же покидают позицию, чтобы остаться незамеченными для артиллерии противника.

"Получаем цель, возвращаемся, как только ее отработали. Затем заряжаемся и идем дальше. Фронт сдвигается, соответственно, и мы тоже", - рассказывает командир взвода Антон.

Тем временем, на Запорожской АЭС продолжает работу миссия МАГАТЭ. Там сейчас находятся 8 инспекторов агентства по атомной энергии. Делегация должна оценить физический ущерб, нанесенный станции украинскими обстрелами и принять срочные меры по обеспечению гарантий безопасности. Утром на режимном объекте аварийные бригады начали восстанавливать линии электропередачи, которые были повреждены накануне. Это позволит запустить остановленный пятый энергоблок и станция заработает в штатном режиме, сообщили в администрации Запорожья.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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