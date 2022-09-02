Заблокировавший Босфор сухогруз с украинским зерном сняли с мели

Движение в проливе восстановили
Движение судов в проливе Босфор перекрывали этой ночью из-за аварии. На мель сел сухогруз, следовавший из Украины. Он потерял управление и остановился лишь в нескольких десятках метров от набережной.
Пострадавших нет. Предварительная причина ЧП - поломка рулевого механизма. Сейчас судно отбуксировали к месту временной стоянки. Движение в проливе уже восстановлено.
Сухогруз получил разрешение на выход из украинского порта в минувший вторник в рамках стамбульской продуктовой сделки. На его борту более трёх тысяч тонн зерна, а конечная точка маршрута - итальянская Равенна.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"