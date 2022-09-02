Учения "Восток": авиация и флот успешно уничтожили условного противника

В учениях принимают участие Россия и еще 14 стран

Безупречное выполнение самых сложных учебно-боевых задач. Вооружённые силы России и ещё 14 стран отрабатывают совместные действия в ходе стратегических командно-штабных манёвров "Восток-22". Они стартовали накануне в Приморье. Авиация и флот успешно уничтожили условного противника.

С сегодняшнего дня боевые учения проходят и на воде. В манёврах участвуют военно-морские силы России и Китая. Отряды боевых кораблей встретились в Японском море и приступили к отработке практических задач.

После встречи экипажи поприветствовали друг друга в военно-морской традиции, а затем приступили к выполнению поставленных командованием задач. Корабли обеспечивают оборону морских и прибрежных коммуникаций, а также поддерживают сухопутные войска на Приморском направлении.

"Хочется отметить, что практическое взаимодействие военно-морского флота России и ВМС Народно-освободительной армии Китая выходят на качественно новый уровень, и это способствует обеспечению глобальной и региональной стабильности и безопасности", - сообщил Валерий Казаков, контр-адмирал Тихоокеанской флотилии ВМФ России.

С российской стороны в маневрах участвуют корабль управления "Маршал Крылов", корветы "Гремящий" и "Совершенный", а также "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". От ВМС народно-освободительной армии Китая задействован эсминец "Нянь Чан", сторожевой корабль и судно комплексного снабжения.

Экипажи истребителей Су-35 поднимаются в небо. Их задача - перехватить высокоманевренные воздушные цели раньше, чем они достигнут территорий, где должны сработать ПВО. В результате условный противник был уничтожен на высоте в 10 тысяч метров и на удалении в 100 километров от цели. Все подразделения со своей задачей справились безупречно. За слаженной работой подразделений наблюдают офицеры из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Казастана и других стран, участвующих в манёврах.

"Мы для себя, конечно, взять в опыт, какие новые методы, способы работы именно в плане оперативной подготовки, штаба. Что нового будет вводиться. Ну и свой опыт, конечно же, передать", - говорит Тимур Бакишев, представитель Вооруженных сил Республики Казахстан.

Масштабные военные учения "Восток-2022" продлятся до 7 сентября. Задачи отрабатывают на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. В манёврах задействованы больше 50 тысяч военнослужащих и пять тысяч единиц военной техники, в том числе 60 боевых кораблей и катеров из 14 государств.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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