"Они такие колобки": в Приморье рассказали подробности о семействе с пятью тигрятами

Впервые в России у тигрицы зафиксировали рождение пятерых котят

Уникальный случай в дикой природе. В приморском национальном парке "Земля леопарда" амурская тигрица установила своеобразный рекорд - родила и вырастила пятерых котят. Сотрудники парка обнаружили мать-героиню с потомством на кадрах с фотоловушки и сначала не поверили своим глазам.

Самка амурского тигра пошла на рекорд: родила сразу пятерых котят и стала первой в мире многодетной тигрицей с таким количеством детенышей.

"Это настоящая сенсация, потому что в дикой природе такого еще не встречалось. И можно сказать мать-героиня", - заявил Виктор Бардюк, директор ФГБУ "Земля леопарда".

Свое потомство мама гордо продемонстрировала перед фотоловушками в национальном парке "Земля леопарда". Фотосессию провела еще весной. Когда малышам было полгода. В этом возрасте они только начинают выходить из логова. Изучая данные с камер, сотрудники парка сначала не могли поверить, что в Приморье появилась такая семья.

"Прям досконально сравнивали бока, чтоб убедиться, что это не один тигренок зашел за дерево и показался еще раз, а что это именно пять тигрят, которые идут друг за другом", - рассказывает Таисия Марченкова, младший научный сотрудник Национального парка "Земля леопарда".

Тигриные семьи чаще многодетные. Но до этого специалисты фиксировали в дикой природе потомство максимум четыре котёнка. Тут главное - чтобы у хищницы-матери хватило сил прокормить и поставить на ноги всех.

"Они достаточно упитанные, по ним видно, они такие колобки. Никаких признаков травм нет. Если бы им не хватало еды, это было бы хорошо видно. Они были бы щуплые. Здесь мы видим абсолютно здоровые, это может говорить о том, что и питания и всего было в достатке", - объясняет Марченкова.

Многодетная мама - известная тигриная личность в нацпарке. Регулярно дает о себе знать перед фотоловушками. Числится под номером T48F. И это уже не первый ее опыт воспитания детей. Несколько лет назад родила и отправила во взрослую жизнь двух полосатых дочек. А вот о папе пятерняшек ничего неизвестно. Ученые говорят, что на том участке проживают два самца. Возможно, кто-то из них стал счастливым отцом, но специалисты не исключают, что мог заглянуть и сосед.

Пятерых котят амурского тигра пока не учитывают в общей численности этих редких животных. Только когда они станут жить самостоятельно и дадут о себе знать по следам или через фотоловушки, их внесут в общий список. Специалисты надеются, что особи из уникального потомства покажутся уже в следующем году.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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