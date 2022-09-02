Россиянам напомнили о важности вакцинации от COVID-19

Это защита от тяжелого течения болезни

Вакцинация от COVID-19 продолжает защищать от тяжелого течения заболевания при ревакцинации с промежутком в полгода. Об этом в пятницу, 2 сентября, напомнил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

Эксперт подчеркнул, что вакцина продолжает надежно защищать от тяжелого течения коронавируса и неблагоприятных исходов при условии ревакцинации с интервалом шесть месяцев даже при появлении и распространении новых штаммов.

По словам Чуланова, за две недели августа не было зафиксировано случаев смерти от коронавирусной инфекции среди прошедших вакцинацию или ревакцинацию менее чем 8 месяцев назад.

Важно привиться от гриппа, коронавируса и пневмококковой инфекции с учетом того, что с началом учебного года и возвращением людей из отпусков, традиционно отмечается подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, цитирует эксперта "Интерфакс".

Ранее в Министерстве здравоохранения России рассказали, что повторную вакцинацию следует пройти и в связи с распространением различных подвариантов штамма коронавирусной инфекции "омикрон", в том числе ВА.2.75 ("кентавр"). Это особенно актуально, если прошло свыше шести месяцев с момента прошлой вакцинации, повторной вакцинации или перенесенного заболевания COVID-19, вызванного прошлыми вариантами.

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