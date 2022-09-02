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В России предложили учредить День грибника

10:58
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Неофициально этот праздник отмечают в мире 3 октября

В России нужно на законодательном уровне установить День грибника. С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.
Грибная охота: как правильно себя вести в лесу

В письме министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву парламентарий напомнил, что в мире существует неофициальный День грибника, который отмечается 3 октября.

В России же движение грибников до сих пор носит стихийный характер и не пользуется поддержкой государства, хотя сбор даров леса — это и способ получить дополнительные сезонные продукты в свой рацион, и активный отдых на природе, и возможность с пользой побыть на свежем воздухе со всей семьей, отметил Крупник.

С учетом этого депутат попросил рассмотреть инициативу об официальном закреплении празднования Дня грибника, а также об учреждении празднования Всероссийского фестиваля грибов и ягод, сообщает RT.

Официальные комментарии и ответ Минсельхоза на предложения парламентария пока не поступали.

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