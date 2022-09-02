Покушение на вице-президента Аргентины: полиция выясняет мотивы

Есть вопросы и к охране политика

На первых полосах латиноамериканских газет сегодня - новость о попытке покушения на вице-президента Аргентины. Накануне вечером неизвестный мужчина направил пистолет прямо в лицо Кристине де Киршнер. Однако вместо выстрела произошла осечка. Нападавший арестован. Следственные органы выясняют его мотивы.

Вечер, респектабельный район Реколета в самом центре Буэнос-Айреса. Кристина Фернандес де Киршнер выходит из автомобиля. Вице-президент не спеша идёт в сторону дома, прямо через толпу, пожимая руки сторонникам. Но пройти удаётся недолго. На пути неожиданно возникает мужчина. Он направляет пистолет прямо в лицо политику и нажимает спусковой крючок. Звучит характерный звук, но не выстрела, а осечки. Нападавший пытается убежать. Кристина де Киршнер приходит в себя и с достоинством удаляется домой. Покушение на вице-президента страны, которая до этого занимала высший пост, а ещё ранее была первой леди, вызвала в Латинской Америке эффект разорвавшейся бомбы. Региональные лидеры спешат направить в Буэнос-Айрес слова поддержки. Невиданным преступлением называет произошедшее действующий президент Аргентины.

"Это самое серьёзное событие, которое произошло с тех пор, как мы вернулись к демократии. Я общался с судьей, которая расследует этот инцидент, и попросил как можно скорее выяснить, кто несет за это ответственность. Я принял решение объявить пятницу национальным выходным днём, чтобы аргентинский народ в мире и согласии выразил свою приверженность идеалам защиты жизни и демократии в знак солидарности с нашим вице-президентом", - говорит президент Аргентины Альберто Фернандес.

Про нападавшего известно, что это уроженец Бразилии 35 лет. Пистолет был заряжен пятью патронами, но почему-то не сработал. Основная версия – политическая. Уже больше недели возле дома вице-президента собираются её сторонники. Кристину де Киршнер обвиняют в коррупции в бытность главой государства. Ей грозит 12 лет тюрьмы. Об угрозах в свой адрес она говорила на митинге 27 августа: "Та, которая говорит сейчас эти слова, долгое время страдает от преследований, оскорблений и угроз. Мне угрожают смертью. Но я никогда не видела, чтобы полиция Буэнос-Айреса вмешалась, чтобы предотвратить это преследование".

Но главные вопросы сейчас – к личной охране вице-президента. Почему телохранители разрешили ей идти в плотном потоке людей? Почему не заслонили собой во время покушения? Почему не посадили политика обратно в машину? Почему нападавшего задержали не сразу? Наконец, почему даже не достали оружие?

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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