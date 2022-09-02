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В ЦБ объяснили невозможность отказаться от резервов в долларах и евро

11:58
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Эти валюты активнее всего использовались в международном и внутреннем платежном обороте

Не держать часть российских валютных резервов в долларах и евро было невозможно, потому что именно эти валюты активнее всего использовались в международном и внутреннем платежном обороте страны. Об этом в пятницу, 2 сентября, рассказал заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин.
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По словам представителя ЦБ, американская и общеевропейская валюты были необходимы для "мирного времени", тогда как другая ликвидность держалась на случай чрезвычайной ситуации.

При этом евро и доллары оставались главными валютами для внешней торговли, так как кредитование российских компаний шло в этих валютах.

По мнению Тулина, уровень геополитических рисков для валют дружественных стран невысок, географическое распределение геополитических рисков достаточно стабильно и предсказуемо. Поэтому использовать в расчетах валюты стран, не поддерживающих санкции против России, все же намного безопаснее, заявил представитель Центробанка в интервью РБК.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что мир вступает в эру региональных валют, в которой отказ от доллара США и евро уже не выглядит фантастической перспективой. Как отметил политик, доверие к валютам, получившим в мире статус резервных, тает.

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