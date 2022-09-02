В России с коронавирусом госпитализировали 3726 человек

Новых случаев – более 50 тысяч

За сутки в России госпитализированы 3726 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 2 сентября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 50952 новых случая заражения – впервые с 11 марта 2022 года. Выздоровели за сутки 37012 человек, скончался 91 пациент с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 6205 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 282. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 3159 человек, в Московской области – 2469.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 19629682 случая заболевания, зарегистрировано 384532 летальных исхода.

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