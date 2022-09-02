В кабмине задумались о выдаче субсидий на покупку готовых домокомплектов

Соответствующее поручение дал премьер-министр

Российские власти могут начать субсидирование покупки гражданами готовых домокомплектов и ипотеки на такое жилье. Это следует из поручений премьер-министра России Михаила Мишустина министерствам финансов, строительства и ЖКХ, промышленности и торговли.

Ведомствам поручено до 30 сентября проработать возможность предоставления субсидий совместно с "ДОМ.РФ".

Министерства должны представить согласованные предложения по системным мерам поддержки индивидуального жилищного строительства с использованием готовых домокомплектов.

Это должно включать в себя выделение льготного финансирования на цели создания нового или модернизации действующего их производства, софинансирование за счет федерального бюджета части стоимости готовых домокомплектов или субсидирования гражданам процентной ставки по ипотеке в случае приобретения жилого дома, который должен быть собран из домокомплектов сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее Михаил Мишустин принял участие в крупнейшем всероссийском форуме о жилье и городском благоустройстве "Среда для жизни", в ходе которого обсудил с главами регионов и экспертами благоустройства малых городов и исторических поселений, чтобы повысить рост качества жизни по всей стране.

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