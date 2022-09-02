Около 10,5 тыс. наблюдателей зарегистрировались для работы на выборах в Москве

Выбору пройдут с 9 по 11 сентября

Около 10,5 тысячи наблюдателей зарегистрировались для работы на предстоящих выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в столице. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев.

"У нас сейчас уже завершается набор в корпус наблюдателей Общественной палаты. Напомню, что, помимо тех наблюдателей, которые политические партии направят на участки, на каждом участке будут работать наблюдатели Общественной палаты", - сказал Ковалев.

Он отметил, что около трети наблюдателей уже имели опыт этой работы.

Ковалев также напомнил, что на выборах будет работать система "Мобильный наблюдатель". Она позволит снять огромное количество технических вопросов.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы.

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