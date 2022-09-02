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Партнерами программы "Миллион призов" стали десятки благотворительных фондов

11:54
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Помочь фонду можно и деньгами

Призовые баллы акции #ВыбираемВместе2022 можно перевести их на благотворительность.

Москвичи смогут выиграть их, если проголосуют электронно на выборах муниципальных депутатов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Пожертвование можно направить в одну или несколько благотворительных организаций, присоединившихся к программе "Миллион призов".

Список благотворительных организаций, сотрудничающих с программой "Миллион призов", можно найти тут. Помочь фонду можно не только с помощью баллов, но и деньгами. Перечислить пожертвование можно пройдя по ссылке.

У москвичей, получивших баллы программы "Миллион призов", есть также возможность потратить их у других партнеров акции. Это столичные музеи и театры, рестораны, аптеки и магазины. Подробнее обо всех вариантах обмена баллов на призы можно узнать тут.

Электронное голосование на выборах депутатов советов муниципальных образований пройдет в столице с 9 по 11 сентября. Горожане, проголосовавшие онлайн, примут участие в акции "Миллион и призов" и получат возможность выиграть автомобиль или от 3 тысяч до 10 тысячи баллов. Всего в рамках акции будет разыграно более 600 тысяч подарков. Полученные баллы нужно будет обменять на промокоды, использовать их москвичи смогут до 15 декабря 2022 года включительно.

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