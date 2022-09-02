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Андрей Бочкарёв: Общая готовность учебного кластера "Ломоносов" составляет 75%

11:58
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Работы идут в хорошем темпе

Строительная готовность здания учебно-образовательного кластера "Ломоносов" оценивается в 75%. Об этом в пятницу. 2 сентября, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политик и строительства Андрей Бочкарёв.

Как отметил заммэра, уже полностью выполнены работы по возведению конструктива здания, ведется монтаж внутренних и внешних инженерных сете. Строители заняты устройством электроснабжения, водопровода, систем отопления, вентиляции, а также установкой лифтов и монтажом локально-вычислительной сети. Работы идут в хорошем темпе, подчеркнул Андрей Бочкарёв.

Руководитель Amethyst Group (экосистема ИТ-решений для цифровизации строительства) Марат Хафизов рассказал, что при строительстве образовательного кластера применяется комплекс цифровых решений, которые позволяют контролировать ход работ, управление человеческими ресурсами, а также в цифру переведена закупочная деятельность. Инженерная инфраструктура кластера "Ломоносов" будет интегрирована в единую цифровую систему "умной" эксплуатации. В таком здании будет комфортно работать, а также удобно управлять его инфраструктурой.

Это ИТ-решение обеспечивает мониторинг состояния элементов инженерного оснащения, оптимизируя режимы их работы и повышая ресурс. Также осуществляется управление параметрами помещений кластера, такими как температура, освещение, влажность, с целью оптимизации в соответствии с фактическим использованием. Внедрение системы "умной" эксплуатации позволяет сократить затраты на энергоресурсы до 20%, рассказал Марат Хафизов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что первый кластер на территории инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ "Воробьевы горы" планируют ввести в строй в конце 2022 — начале 2023 годов. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявлял, что "это так называемая долина, когда университет организуют такие гаражи, где выпускники и ученые садятся и делают на основе фундаментальных знаний базовые технологии".

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Кластер "Ломоносов"
Кластер "Ломоносов"
Кластер "Ломоносов"
Кластер "Ломоносов"
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