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Общественный штаб пригласил партии присоединиться к видеонаблюдению за выборами в Москве

11:56
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Штаб будет располагаться в бизнес-центре "Красная Роза"

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве пригласил партии присоединиться к видеонаблюдению за выборами депутатов представительных органов местного самоуправления. В ходе выборов штаб будет располагаться в бизнес-центре "Красная Роза".

"Здесь установят компьютеры, проведут интернет для полноценной работы видеонаблюдателей. С нами будут юристы, их задача - оперативно консультировать наблюдателей на участках. Также мы предусмотрели места, за которыми представители партий и субъектов выдвижения могут смотреть за ходом голосования. Обеспечить прозрачные и честные выборы - наша с вами общая задача", - заявил руководитель штаба Вадим Ковалев.

Трансляции будут вестись круглосуточно в течение всех дней голосования. Партии смогут направить по несколько человек в видеоцентр.

Кроме того, прозрачность и соблюдение законности на выборах обеспечит корпус наблюдателей, в который входят уже более 10 тысяч человек.

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