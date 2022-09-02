Часть миссии МАГАТЭ останется на Запорожской АЭС

Двое - на постоянной основе

Два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.

Об этом РИА Новости сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Кроме того, шесть экспертов задержатся на несколько дней, чтобы решить ряд вопросов, связанных с ядерной безопасностью.

Россия приветствует такое решение МАГАТЭ, так как международное присутствие поможет развеять многочисленные спекуляции в отношении положения дел на ЗАЭС.

"Часть коллег остаются, поскольку есть еще достаточно много более детальных вопросов, которые требуют больше времени для обсуждения и более спокойной обстановки", - заявил ранее гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

На данный момент на ЗАЭС находятся 13 представителей МАГАТЭ, включая обслуживающий персонал. Это эксперты из "нейтральных" стран - Польши, Литвы, Китая, Сербии, Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики и Северной Македонии, писала The New York Times.

"Все это международные чиновники, находящиеся на международной службе. Перед ними стоят сугубо технические задачи, они не могут в силу своего статуса делать умозаключения политического характера", - добавил Ульянов.

Делегация МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС 1 сентября. Инспекторам удалось получить ключевые данные о работе АЭС.

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