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Шойгу подчеркнул профессионализм ВС России

12:38
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Глава Минобороны провел тематическое совещание

Действующая система подготовки кадров ВС России позволяет полностью комплектовать армию профессионалами. Такое заявление в пятницу, 2 сентября, сделал российский министр обороны Сергей Шойгу.
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Шойгу на тематическом селекторном совещании заявил, что все выпускники системы подготовки военных кадров в стране назначаются на должности в соответствии с полученным образованием.

На селекторном совещании по распоряжению министра будет доложено, как обеспечивается адаптация выпускников на новых местах службы. Также участники совещания обсудят, как организованы встреча, размещение и ввод в строй офицеров – выпускников 2022 года, прибывающих в войска, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России и верховный главнокомандующий ВС Владимир Путин заявил, что российский народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников, которые во все времена надежно стояли на страже суверенитета и безопасности Родины, а также несли свободу другим народам.

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