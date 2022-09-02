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ОСАГО для четверти водителей подорожает с 13 сентября

13:01
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Это следует из указаний Центробанка

Стоимость полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для водителей, которые часто попадают в дорожно-транспортные происшествия, подорожает с 13 сентября. Такое указание Банка России зарегистрировало российское Министерство юстиции.
В России изменились правила техосмотра легковых автомобилей

Согласно указаниям, коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей.

Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646-7535 рублей.

Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны.

Кроме того, регулятор уточнил расчет территориальных коэффициентов, сообщает РИА Новости.

Ранее Центробанк предупреждал, что планирует расширить коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев, объяснив это решение это решение резким ростом цен на автомобильные запчасти. "Самые бьющиеся" детали, по данным Российского союза автостраховщиков, подорожали в среднем на 28,7%.

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