Шойгу опроверг наличие российских тяжелых вооружений на Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ сможет в этом удостовериться

Россия не размещала тяжелое вооружение на территории Запорожской АЭС, российские военные делают все необходимое для обеспечения безопасности станции. Такое заявление в пятницу, 2 сентября, сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава Минобороны подчеркнул ложность обвинений украинских властей в том, что российские войска, прикрываясь важными энергетическими объектами, якобы обстреливают ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем.

Шойгу напомнил, что с середины июля ВСУ, используя западное оружие, регулярно наносят удары по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции. Таким образом Киев "создает реальную угрозу ядерной катастрофы в Европе".

Комиссия МАГАТЭ убедится лично в том, что Россия делает все, чтобы обеспечить безопасное функционирование Запорожской АЭС, а затем доведет итоги своей работы до мировой общественности, цитирует Шойгу "Интерфакс".

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссии агентства удалось увидеть на Запорожской АЭС "ключевые вещи" и собрать много важной информации. Инспекторам МАГАТЭ были даны "очень понятные пояснения" по ситуации на станции.

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