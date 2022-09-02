В российском детсаду выдали грамоты с гербом Украины

Начата проверка

Комитет образования начал проверку после того, в детском садике в Чите выдали грамоты с гербом Украины.

Инцидент произошел в детском саду №30. Детям за участие в конкурсе выдали грамоты с гербом Украины. О случившемся в соцсетях написали родители малышей.

"Сначала мы и не поняли, возмутились тем, что на грамоте непонятно какая дата и детская группа, а вечером родители подняли вопрос, мол, ребята, а вы вообще видели, что там герб Украины? И тут же нам начали отзваниваться из детского сада и просить сдать все грамоты обратно", - рассказал один из родителей изданию "Чита.ру".

В пресс-службе министерства образования Забайкальского края сообщили РИА Новости, что некорректные грамоты уже собраны, а воспитанники получили новые.

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