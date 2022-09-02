Путин не планирует заводить аккаунт в TikTok

Отношения президента к соцсетям не изменилось

Президент России Владимир Путин не планирует пересматривать свою точку зрения относительно социальных сетей.

Об этом в пятницу сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин не собирается заводить аккаунты в соцсетях, в том числе в TikTok. "Нет, не планирует", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони завел аккаунт в социальной сети TikTok и выложил анекдот про себя, президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

В нем рассказывалась ситуация, в которой Путин, Байден, Берлускони, понтифик и молодой помощник папы летят в самолете, который разобьется через пять минут. В салоне есть только четыре парашюта, в то время как пассажиров – пять. Байден первым схватил парашют, уточнив, что он самый влиятельный человек на Западе. Следом за Байденом за парашют взялся Путин со словами, что он самый влиятельный человек на Востоке. Третьим из самолета выпрыгнул Берлускони, сказав, что он "самый умный политик в мире".

После этого молодой помощник папы римского отдает оставшийся парашют понтифику. Но тот сказал, что уже стар прожил долгую счастливую жизнь. Но в этот момент помощник заметил, что парашютов осталось два, потому что "самый умный политик" взял его рюкзак вместо парашюта.

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