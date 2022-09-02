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Кремль: надежность "Северного потока" находится под угрозой

13:43
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Работает только одна турбина

Надежность газопровода "Северного потока" под вопросом, резервов у него нет.

Об этом в пятницу, 2 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Технологических резервов нет, работает одна турбина, вот и думайте. Резервирование отсутствует - не по вине "Газпрома", поэтому надежность его работы под угрозой", - сказал он, отвечая на вопрос возможны ли новые ремонтные работы на газопроводе.

Ранее "Газпром" объявил, что 3 сентября "Северный поток" после трехдневного перерыва в прокачке газа, связанного с профилактическими мероприятиями, возобновляет свою работу.

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