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Кремль предупредил о рисках для рынка нефти в случае введения потолка цен

14:00
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Это повлияет на все страны

Введение потолка цен российскую нефть приведет к существенной дестабилизации нефтяных рынков. Об этом в пятницу, 2 сентября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля напомнил, что в настоящее время энергетические рынки лихорадит, причем в основном в Европе.

Предпинятые Западом антироссийские меры привели к весьма и весьма глубокому кризису, когда "европейцы, причем во многом у США, покупают за бешеные, совершенно неоправданные деньги сжиженный газ, компании США богатеют, а европейские налогоплательщики беднеют", отметил Песков.

В Кремле предложили посмотреть, "каким образом будут развиваться процессы по нефтяным делам в случае принятия подобных абсурдных решений", сообщает "Интерфакс".

Ранее российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия прекратит поставлять нефть в недружественные страны, если те введут ограничения на цены нефти из нашей страны. Москва не собирается работать на нерыночных условиях, подчеркнул Новак.

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