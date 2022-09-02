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Путин лично посетит учения "Восток-2022"

13:38
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Об этом рассказали в Кремле

Президент России и верховный главнокомандующий российских Вооруженных сил Владимир Путин лично посетит стратегические командно-штабные учения "Восток-2022". Об этом в пятницу, 2 сентября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля уточнил, что глава государства планирует посетить активную фазу учений 6 сентября, когда будет работать во Владивостоке.

Другие подробности Песков не привел, сообщает РИА Новости.

Ранее западные журналисты отметили, что участие Китая и Индии в учениях "Восток-2022" в России свидетельствует о провале попыток коллективного Запада добиться изоляции Москвы. Китай сблизился с Москвой на фоне ее противостояния с Вашингтоном, а один из самых ценных партнеров США, Индия, заняла нейтральную позицию в отношении" конфликта на Украине, писали СМИ.

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