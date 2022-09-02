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В Москве открыли новое здание Хорошколы

14:52
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Это одна из самых инновационных школ в Москве

Индивидуальный подход в обучении и возможности для каждого ребёнка раскрыть свой талант. В инновационной школе на северо-западе столицы открыли новое здание для начальных классов.

Этим первоклассникам повезло вдвойне. Переступая впервые в жизни порог одной из самых инновационных школ Москвы – "Хорошколы", они станут ещё и первыми, кто будет учиться в её новом корпусе. Просторное здание для учеников начальной школы строили по последнему слову образовательной моды. Научные лаборатории, творческие мастерские, всевозможные спортивные пространства - здесь есть всё, чтобы во время учебы каждый из детей мог найти и раскрыть свой талант.

"В этом случае мы можем предложить ребенку его персонализированный путь. Ребенок, придя в школу вместе с педагогом, вместе с родителями, выбирает, чем он хочет заниматься. И под это его желание помимо обязательной программы школьной выстраивается его персональный путь обучения в школе", - говорит президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф.

Необычный здесь и сам процесс обучения. Домашних заданий, как таковых нет. Но есть четкие сроки, к которым нужно выполнять проекты.

"Мои дети проводят здесь практически, сколько разрешают: с 8 утра и до 8 вечера. Если нравится графический дизайн - пожалуйста. Хотите столярное мастерство - пожалуйста. То есть, как знания дают, также и умения", - говорит Евгений Гусакова.

Команда педагогов - гордость "Хорошколы". Помимо предметников и классных руководителей  с детьми работают индивидуальные наставники, психологи, логопеды и другие эксперты. Обучение ведется на платной основе. Для призеров Всероссийской школьной олимпиады действует стипендиальная программа со скидкой до 100 процентов.

Татьяна Сидорова, Андрей Талалай. "ТВ Центр".

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