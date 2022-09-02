Собянин: карта "Тройка" заработала в общественном транспорте Луганска

Мэр выступил на форуме "Знание"

Московская транспортная карта "Тройка" начала работать в Луганске. Об этом заявил Сергей Собянин, выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание".

"Тройка" работает не только в Москве, но и в Подмосковье, и в десятке других регионов. И вчера даже заработала в Луганске", - заявил он.

Собянин также рассказал, что за 10 лет наша столица прошла путь, на который у других городов уходят столетия. Так, в порядок привели более 900 парков. Масштабное обновление промзон - это тысячи гектаров, на которых построены современные городские кварталы. В рамках программы реновации в новое жильё переедет миллион москвичей, такого уровня проектов нет нигде в мире. Одна из самых доступных и система здравоохранения. Развивается дорожная сеть - новый скоростной диаметр разгрузит центр.

"Мы за это время построили метро больше, чем вся Америка и Европа вместе взятые. Еще один проект, который на карте можете отдельно посмотреть - наземное метро. Мы в 23-24 годах запустим еще две линии – 85 и 86 км, и думаем над 5-м диаметром. Он соединит разные линии и превратит их в реальное метро. Москвичи раньше ездили только на дачу на электричках, сейчас прирост на таких линиях за счет москвичей, они стали воспринимать как наземное метро", - заявил мэр.

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