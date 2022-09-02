ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: карта "Тройка" заработала в общественном транспорте Луганска

14:46
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Мэр выступил на форуме "Знание"

Московская транспортная карта "Тройка" начала работать в Луганске. Об этом заявил Сергей Собянин, выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание".

"Тройка" работает не только в Москве, но и в Подмосковье, и в десятке других регионов. И вчера даже заработала в Луганске", - заявил он.

Собянин также рассказал, что за 10 лет наша столица прошла путь, на который у других городов уходят столетия. Так, в порядок привели более 900 парков. Масштабное обновление промзон - это тысячи гектаров, на которых построены современные городские кварталы. В рамках программы реновации в новое жильё переедет миллион москвичей, такого уровня проектов нет нигде в мире. Одна из самых доступных и система здравоохранения. Развивается дорожная сеть - новый скоростной диаметр разгрузит центр.

"Мы за это время построили метро больше, чем вся Америка и Европа вместе взятые. Еще один проект, который на карте можете отдельно посмотреть -   наземное метро. Мы в 23-24 годах запустим еще две линии – 85 и 86 км, и думаем над 5-м диаметром. Он соединит разные линии и превратит их в реальное метро. Москвичи раньше ездили только на дачу на электричках, сейчас прирост на таких линиях за счет москвичей, они стали воспринимать как наземное метро", - заявил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Карта Тройка
Карта Тройка
Сергей Собянин
Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.