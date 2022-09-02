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В Москве открылась Международная книжная ярмарка

15:08
  • пятница
  • 02 сентября 2022

На выставку съехались более 300 участников

Высокий сезон настоящей литературы. Сегодня в Москве открылась международная книжная ярмарка. "Гостиный двор" на четыре дня превратился в культурный центр мегаполиса. Сотни издательств из России и зарубежных стран, беллетристика, нон-фикшн, фантастика, публицистика, тысячи книг всех жанров, от известных авторов и начинающих. Особое место в этом году заняла детская литература: для самых искренних и взыскательных читателей представлено просто невероятное количество новинок.

"Здесь, в стенах "Гостиного двора", более 300 участников, 350 мероприятий.  Выставка отличается тем, что это очень семейное событие: насыщенная детская программа, встречи с детскими авторами, зона мастер-классов, то есть можно прийти с ребенком, а самим изучить взрослый сегмент нашей программы", - говорит Екатерина Кожанова, куратор художественный и нон-фикшн литературы на ММКЯ.
 

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