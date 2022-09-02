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В Москве ограничат движение из-за велозаездов

15:15
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Движение будет ограничено 4 сентября

Традиционный Московский осенний велофестиваль стартует 4 сентября в час дня. В связи с этим полностью ограничат движение на пути колонны. Это 29 километров от Москва-Сити до ВДНХ по набережным Москвы-реки и Яузы. Дороги будут открывать по мере продвижения участников.

Чуть раньше, в 8 часов утра начнётся еще одно любительское соревнование - велогонка "Две реки". Для нее с 06:30 до 12:00 перекроют центральные набережные столицы от Краснопресненской до Головинской.

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