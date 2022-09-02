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Для убийцы "Мисс Кузбасса" попросили 13 лет колонии

15:06
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Щербинский суд сегодня поставит точку в громком деле

Щербинский суд Москвы сегодня огласит приговор по громкому делу - убийству Ксении Сапожковой, "Мисс Кузбасс-2010". Обвиняемый - её муж Александр Попов.

Гособвинение запросило для него 13 лет колонии строгого режима. Женщина была убита в Новой Москве год назад, но несколько месяцев её супруг скрывал преступление, в частности, уверял близких, что Ксения отдыхает за границей и вел переписку от её имени в соцсетях. Всё вскрылось зимой - полицейские установили, что за границу женщина не выезжала. Тогда же Попова задержали и он показал, где закопал тело супруги. Следствие восстановило картину произошедшего.

"В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, умышленно нанес свой супруге острым предметом колото-резанные раны в область груди и шеи. От полученных ранений женщина скончалась на месте. На следующий день с целью сокрытия следов преступления Попов вывез тело убитой на своем автомобиле в лесополосу, где закопал", - сообщила Людмила Нефедова, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы.

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Ксения Сапожкова с мужем
Ксения Сапожкова с мужем
Ксения Сапожкова
Ксения Сапожкова
Ксения Сапожкова
Ксения Сапожкова
Место поиска Ксении Сапожковой
Место поиска Ксении Сапожковой
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