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Еврокомиссия собралась ввести потолок цен на российский газ

14:15
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Борьба ЕС против своих собственных граждан продолжается

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время ввести потолок цен на российский газ.

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"Я твердо верю, что сейчас пришло время на введение потолка цен на российский трубопроводный газ, который поставляется в Европу", - приводит слова политика Reuters.

Ранее страны Группы семи поддержали введение предельного лимита цен на нефть из России с 5 декабря. При этом в отношении российских нефтепродуктов данная мера может начать действовать с 5 февраля 2023 года.

Европейская комиссия поддержала предложения Группы семи, однако теперь потребуется согласование данного шага странами - членами Евросоюза. В Москве уже заявили, что Россия перестанет поставлять нефть тем, кто введет потолок цен.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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