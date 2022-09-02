Борьба ЕС против своих собственных граждан продолжается

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время ввести потолок цен на российский газ.

"Я твердо верю, что сейчас пришло время на введение потолка цен на российский трубопроводный газ, который поставляется в Европу", - приводит слова политика Reuters.

Ранее страны Группы семи поддержали введение предельного лимита цен на нефть из России с 5 декабря. При этом в отношении российских нефтепродуктов данная мера может начать действовать с 5 февраля 2023 года.

Европейская комиссия поддержала предложения Группы семи, однако теперь потребуется согласование данного шага странами - членами Евросоюза. В Москве уже заявили, что Россия перестанет поставлять нефть тем, кто введет потолок цен.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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