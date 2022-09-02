Украина введет санкции против сотрудничающих с Россией педагогов

Санкции предлагается ввести и против ряда российских вузов

Правительство Украины поддержало введение санкций против преподавателей и учебных учреждений в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на неподконтрольных Киеву территориях Херсонской, Запорожской областей, которые применяют образовательные стандарты России. Об этом заявили в пятницу, 2 сентября, в украинском министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.

В ведомстве заявили, что преподаватели и образовательные учреждения, которые распространяли образовательные стандарты России и признают образовательные квалификации, присвоенные учреждениями высшего образования России, попадают под специальные экономические и другие санкции сроком на 5 лет.

Кроме того, санкции предлагается ввести против ряда российских учреждений высшего образования и их руководителей.

В целом рестрикции распространяются на 81 физическое и 53 юридических лица, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Евросоюз должен ввести запрет на выдачу виз российским студентам и туристам, поскольку "невозможно разделить россиян на хороших и плохих". Шмыгаль предложил "устроить холодный душ российскому обществу".

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