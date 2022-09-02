ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина введет санкции против сотрудничающих с Россией педагогов

14:25
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Санкции предлагается ввести и против ряда российских вузов

Правительство Украины поддержало введение санкций против преподавателей и учебных учреждений в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на неподконтрольных Киеву территориях Херсонской, Запорожской областей, которые применяют образовательные стандарты России. Об этом заявили в пятницу, 2 сентября, в украинском министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.

В ведомстве заявили, что преподаватели и образовательные учреждения, которые распространяли образовательные стандарты России и признают образовательные квалификации, присвоенные учреждениями высшего образования России, попадают под специальные экономические и другие санкции сроком на 5 лет.

Кроме того, санкции предлагается ввести против ряда российских учреждений высшего образования и их руководителей.

В целом рестрикции распространяются на 81 физическое и 53 юридических лица, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Евросоюз должен ввести запрет на выдачу виз российским студентам и туристам, поскольку "невозможно разделить россиян на хороших и плохих". Шмыгаль предложил "устроить холодный душ российскому обществу".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Школьники Донбасса
Школьники Донбасса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.