"Будет как с нефтью": Медведев пригрозил ЕС отсутствием российского газа

Европа хочет ввести потолок цен

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы Еврокомиссии об ограничениях на стоимость газа из России.

"Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России", - заявила тетенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет", - написал он в своем telegram-канале.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа намерена ввести ограничения цен на трубопроводный газ, поставляемый из России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"