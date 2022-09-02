ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Будет как с нефтью": Медведев пригрозил ЕС отсутствием российского газа

14:23
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Европа хочет ввести потолок цен

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы Еврокомиссии об ограничениях на стоимость газа из России.

"Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России", - заявила тетенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет", - написал он в своем telegram-канале.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа намерена ввести ограничения цен на трубопроводный газ, поставляемый из России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.