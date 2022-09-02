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В Москве обсудили ход муниципальной предвыборной кампании

14:51
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Спикеры дали свои прогнозы результатов предстоящих выборов

Ведущие эксперты и политические аналитики сегодня обсудили ход муниципальной предвыборной кампании в столице.

Круглый стол организован Фондом развития гражданского общества. Спикеры также дали свои прогнозы результатов предстоящих выборов муниципальных депутатов. Они пройдут 11 сентября - в Единый день голосования. Высказать своё мнение можно будет и онлайн, без использования бумажных бюллетеней.

"Как и в целом по стране, где есть выборы, в Москве существенным  фактором, влияющим на  результат и на ход кампании, стал патриотический консенсус, который сложился вокруг спецоперации и необходимости противодействия западным санкциям. Мы видим консолидацию вокруг президента", - считает Константин Костин, председатель правления Фонда  развития гражданского общества.

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Обсуждение хода муниципальной предвыборной кампании
Обсуждение хода муниципальной предвыборной кампании
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