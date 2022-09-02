Electrolux полностью уходит с российского рынка

Это решение обойдется фирме в 350 млн крон
Шведская компания по производству бытовой и профессиональной техники Electrolux уходит с российского рынка.
"Electrolux решила уйти из России и передать бизнес местному руководству, продав свою дочернюю компанию в России", - говорится в пресс-релизе.
Это решение обойдется фирме в 350 млн крон (около 35 миллионов долларов).
Уточняется, что дочерняя компания продолжит обслуживать ранее продававшуюся в России технику Electrolux. Новую технику ей поставлять не будут.
В прошлом году продажи Electrolux в России составили 4% общего объема в Европе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"