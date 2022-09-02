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Electrolux полностью уходит с российского рынка

14:29
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Это решение обойдется фирме в 350 млн крон

Шведская компания по производству бытовой и профессиональной техники Electrolux уходит с российского рынка.

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"Electrolux решила уйти из России и передать бизнес местному руководству, продав свою дочернюю компанию в России", - говорится в пресс-релизе.

Это решение обойдется фирме в 350 млн крон (около 35 миллионов долларов).

Уточняется, что дочерняя компания продолжит обслуживать ранее продававшуюся в России технику Electrolux. Новую технику ей поставлять не будут.

В прошлом году продажи Electrolux в России составили 4% общего объема в Европе.

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