ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бабьего лета в начале сентября в Москве не будет

14:36
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Об этом рассказали в Гидрометцентре

Жителям Москвы и европейской части России до начала второй декады сентября пока придется померзнуть, бабье лето пока не ожидается. Об этом в пятницу. 2 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Москвичей предупредили об октябрьской погоде в первые дни осени

Синоптик напомнил, что бабье лето — это период теплой, солнечной, сухой погоды после продолжительного ненастья. Поэтому "сначала москвичи должны хорошо промерзнуть, продрогнуть и поежиться, чтобы потом получить удовольствие".

Вероятность наступления бабьего лета существует, подчеркнул Вильфанд. Он пообещал, что если эта вероятность осуществится, Росгидромет за три — четыре дня до наступления бабьего лета "обязательно с удовольствием проинформирует об этом".

Однако пока до начала второй декады сентября не видно условий для потепления, цитирует Вильфанда "Интерфакс".

Ранее синоптики рассказали, что в первые выходные наступившей осени в столичном регионе ожидается холодная погода с кратковременными осадками, а температура будет соответствовать второй половине сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
"Бабье лето" в столице
"Бабье лето" в столице
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.