Бабьего лета в начале сентября в Москве не будет

Об этом рассказали в Гидрометцентре

Жителям Москвы и европейской части России до начала второй декады сентября пока придется померзнуть, бабье лето пока не ожидается. Об этом в пятницу. 2 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик напомнил, что бабье лето — это период теплой, солнечной, сухой погоды после продолжительного ненастья. Поэтому "сначала москвичи должны хорошо промерзнуть, продрогнуть и поежиться, чтобы потом получить удовольствие".

Вероятность наступления бабьего лета существует, подчеркнул Вильфанд. Он пообещал, что если эта вероятность осуществится, Росгидромет за три — четыре дня до наступления бабьего лета "обязательно с удовольствием проинформирует об этом".

Однако пока до начала второй декады сентября не видно условий для потепления, цитирует Вильфанда "Интерфакс".

Ранее синоптики рассказали, что в первые выходные наступившей осени в столичном регионе ожидается холодная погода с кратковременными осадками, а температура будет соответствовать второй половине сентября.

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