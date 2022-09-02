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"Самое ценное - люди, а не заводы": Собянин выступил на марафоне "Знание"

15:08
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Мэр столицы рассказал о программах, которые реализуются в городе

Московская электронная школа, а ещё здравоохранение, реновация бывших промзон и создание самой современной системы городского транспорта. Вот далеко не полный перечень тем, которые в пятницу затронул мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на просветительском марафоне "Знание". Какие вопросы задали школьники и какие важные заявления прозвучали?
Собянин: карта "Тройка" заработала в общественном транспорте Луганска

Самые актуальные темы обсуждают сегодня здесь. Ведущие эксперты страны отвечают на вопросы молодёжи. Профессиональным, а порой и житейским опытом делятся государственные и общественные деятели, ученые, представители бизнеса, культуры и искусства.

Марафон общества "Знание" - большой просветительский проект. Участники - активные студенты и школьники со всей страны. Да и сам марафон проходит одновременно на нескольких площадках: в Москве и Петербурге, Нижнем Новгороде и Петропавловске-Камчатском, а еще впервые-  в Луганской народной республике. Темы разные и актуальные. О современной истории Москвы участникам рассказал мэр Собянин. По его словам, сделать город "для людей" - главная тенденция развития столицы сегодня.

"Мы поставили себе задачу, понимая, что самое ценное сейчас - не заводы, а люди, их таланты, их умения, возможности и инвестиции в город, что город должен быть конкурентным среди всех городов мира", - отметил Собянин.

Одной из самых сложных задач, по словам мэра, была разгрузка улиц мегаполиса. Сейчас Москва реализует крупнейшую в мире программу развития транспорта. Строительство скоростных хорд и новых станций подземки - в приоритете.

"Нас считали фантазёрами, но за это время мы построили метро больше, чем в Европе и Америке вместе взятые", - заявил Собянин.

Инновационные и системы оплаты транспорта. Практику уже перенимают регионы. "И система оплаты транспорта, которую мало где встретишь. Кстати, "Тройка" работает уже не только в Москве и Подмосковье, но и в десятках регионов России. И вчера даже заработала в Луганске", - рассказал Собянин.

Реновация бывших промзон, одна из лучших в мире цифровая система, современная система здравоохранения. Отдельная тема, особо важная для слушателей - московское образование.

"Реализуем интересные проекты - Московская электронная школа. Самый крутой в мире проект. Самый большой, самый объёмный, это как "Википедия". То есть каждый педагог может загрузить свои материалы, прокомментировать, добавить свои проекты. И ими может пользоваться любой, не только учителя из его школы, но и из всей Москвы и, по большому счету, и из всей России", - рассказал Собянин.

После лекции - ответы на вопросы. Молодёжь волнует, какие профессии будут востребованы в Москве. В столице уже представлены мировые технологии, такие как робототехника и электротранспорт. Темы актуальные и интересные. И те, кто не смог послушать лекции лично, смогут сделать это из любой точки мира, ведь форум транслируется онлайн.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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Просветительский марафон "Знание"
Просветительский марафон "Знание"
Просветительский марафон "Знание"
Просветительский марафон "Знание"
Сергей Собянин на просветительском марафоне "Знание"
Сергей Собянин на просветительском марафоне "Знание"
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