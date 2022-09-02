Россия закупила более 40 тысяч тонн зерна в интервенционный фонд

Всего планируется запасти до 1 млн тонн зерна

Россия приобрела еще одну партию зерна в интервенционный фонд на аукционах Национальной товарной биржи — 10,8 тысячи тонн зерна на общую сумму 167,2 млн рублей.

Всего с 1 августа состоялось 16 торговых дней, шесть из которых оказались результативными. За эти дни было закуплено 41,85 тысячи тонн зерна на 532,6 млн рублей.

Следующие торги назначены на 5-8 сентября. Министерство сельского хозяйства России запланировало приобрести для интервенционного фонда до 1 млн тонн зерна, а в ближайшие годы объем фонда будет увеличен до 3 млн тонн.

При резком росте цен зерно из фонда будут продавать российским мукомольным и хлебопекарным предприятиям, чтобы "охлаждать" рынок и сохранять стабильную ситуацию, сообщает ТАСС.

18 августа сообщалось, что российские власти приобрели первую партию зерна в интервенционный фонд на одном из аукционов на Национальной товарной бирже — 1,35 тысячи тонн пшеницы на сумму 20,1 млн рублей. Это первые с 2016 года закупки зерна в государственный интервенционный фонд.

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