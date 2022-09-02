ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия закупила более 40 тысяч тонн зерна в интервенционный фонд

14:55
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Всего планируется запасти до 1 млн тонн зерна

Россия приобрела еще одну партию зерна в интервенционный фонд на аукционах Национальной товарной биржи — 10,8 тысячи тонн зерна на общую сумму 167,2 млн рублей.
Лукашенко: Россия готова предоставить Белоруссии 1 млн тонн зерна

Всего с 1 августа состоялось 16 торговых дней, шесть из которых оказались результативными. За эти дни было закуплено 41,85 тысячи тонн зерна на 532,6 млн рублей.

Следующие торги назначены на 5-8 сентября. Министерство сельского хозяйства России запланировало приобрести для интервенционного фонда до 1 млн тонн зерна, а в ближайшие годы объем фонда будет увеличен до 3 млн тонн.

При резком росте цен зерно из фонда будут продавать российским мукомольным и хлебопекарным предприятиям, чтобы "охлаждать" рынок и сохранять стабильную ситуацию, сообщает ТАСС.

18 августа сообщалось, что российские власти приобрели первую партию зерна в интервенционный фонд на одном из аукционов на Национальной товарной бирже — 1,35 тысячи тонн пшеницы на сумму 20,1 млн рублей. Это первые с 2016 года закупки зерна в государственный интервенционный фонд.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пшеница
Пшеница
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.