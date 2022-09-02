Проверки бизнеса в России можно будет проводить через приложение

Пилотный проект МЭР стартует уже осенью

Министерство экономического развития сообщило о разработке совместно с Минцифры мобильного приложения для проведения дистанционных проверок бизнеса.

"В рамках мобильного приложения можно создать специальную видеоконференцсвязь, по которой контролируемая организация может самостоятельно показывать инспектору все проверяемые объекты. В таком случае выезд инспектора на место становится необязательным", - объяснила пресс-служба ведомства.

Там добавили, что мобильное приложение может самостоятельно направлять уведомление в адрес организации при помощи портала госуслуг, а инспектор прямо во время видеоконференции может использовать чек-лист и отмечать соответствие требованиям.

Пилотный проект планируют запустить уже осенью.

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