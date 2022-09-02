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"Новая сверхдержава": в Совфеде посмеялись над Литвой

15:20
  • пятница
  • 02 сентября 2022

В своих угрозах Москве Вильнюс иногда заходит слишком далеко

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал планы Литвы поднять в ООН вопрос о создании безопасной зоны с международными наблюдателями вокруг Запорожской АЭС.

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"Ну, как же обойтись без Литвы? Может быть, мы не заметили, как на Земном шаре появилась новая сверхдержава, которая по своему экономическому и оборонному потенциалу способна диктовать всему миру свои условия, поучать Европу и прежде всего Россию, как себя вести в той или иной ситуации?", - написал сенатор в Telegram.

Он добавил, что Литва постоянно угрожает Россию: то в ситуации с транзитом в Калининградскую область, то по поводу выдачи виз.

"Было бы неплохо литовцам иногда вспоминать, кому в новейшей истории они обязаны своей независимостью, кто, по сути, подарил им 1/3 нынешней территории государства", - подчеркнул Джабаров.

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