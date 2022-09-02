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Путин дал поручения по развитию четырех областей

15:18
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Перед этим президент общался с губернаторами регионов

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по развитию Кировской, Рязанской, Томской и Ярославской областей. Список в пятницу, 2 сентября, представила пресс-служба Кремля.
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Федеральному правительству совместно с властями Кировской, Рязанской, Томской и Ярославской областей поручается реализовать в 2023-2027 годах ряд инфраструктурных проектов. Среди них — строительство транспортного перехода под железной дорогой в Кирове, возведение моста через реку Чепцу в районе города Кирово-Чепецка Кировской области.

Планируется также построить мост-дублер через Оку в Рязанской области, создать третий мост через реку Томь в Томске, построить мост через Волгу в Ярославле (Карабулинская развязка).

Российский лидер также поручил рассмотреть возможность выделения из федеральной казны дополнительных средств на строительство в регионе областной многопрофильной детской больницы с консультативной поликлиникой, а также на создание дополнительных мест в учебных заведениях, сообщается на официальном сайте Кремля.

22 августа Владимир Путин встретился с врио главы региона Владимиром Мазуром, который рассказал президенту об организации здравоохранения в Томской области и проблемных вопросах, в числе которых — строительство детской больницы. Путин предложил передать в правительство России письменное обращение по строительству детской больницы, а также заверил, что "коллегам еще подскажу, чтобы они обратили на это внимание".

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